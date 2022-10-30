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Eleições 2022

Datafolha projeta vitória de Lula na disputa pela Presidência

Para projetar resultado, instituto acompanha os dados da apuração e calcula o peso que cada mesoregião tem em relação ao total de eleitores de cada Estado

Publicado em 

30 out 2022 às 19:23

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 19:23

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vota em São Bernardo do Campo, São Paulo
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vota em São Bernardo do Campo, São Paulo Crédito: TV Globo
De acordo com projeção do Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novamente presidente do Brasil. Logo após as 19h, com mais de 90% das urnas apuradas, o instituto anunciou a estimativa de vitória do líder petista neste segundo turno da disputa, realizado neste domingo (30), ao derrotar o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), o primeiro a não conseguir a reeleição.
Segundo dados da apuração realizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) atualizados até as 19h20 deste domingo, Lula tem 50,61% dos votos válidos, contra 49,39% do atual presidente da República.
Para projetar a vitória de um candidato, o Datafolha acompanha os dados da apuração e, por meio de um sistema próprio, faz a projeção do resultado considerando o peso que cada mesoregião tem em relação ao total de eleitores de cada estado.
Quando há um número razoável de votos apurados em todas as mesoregiões, seguindo composição do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há um ponto em que é possível estimar que um candidato não pode mais ser ultrapassado, e, portanto, projetar sua vitória.
Quando assumir, em janeiro, Lula, 77, será o mais velho ocupante do cargo na história. Será sua terceira passagem pelo governo, que liderou em dois mandatos (2003-2010).
Com informações da Folha de S. Paulo

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