Datafolha: 53% querem Lula preso e 47%, nas urnas

Lula tem inegibilidade defendida pela população Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira na "Folha de S. Paulo" mostra que os brasileiros se dividem sobre a participação de Lula nas eleições presidenciais. A diferença entre a parcela que deseja ver o ex-presidente inelegível e o percentual que quer o petista nas urnas está dentro da margem de erro — 51% defendem a inegibilidade do político, condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, e 47% o querem candidato.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos, para mais ou para menos. A confirmação da sentença condenatória de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) colocou em xeque as ambições presidenciais do petista. A Lei da Ficha Limpa prevê que condenados em segunda instância ficam impedidos de concorrer a cargos públicos. Ainda assim, o PT o lançou candidato e não abre mão de ver seu líder no pleito, o que pode ser permitido em recursos nos tribunais superiores.

Na opinião de 43% dos entrevistados, Lula não estará nas eleições 2018. Mas 32% têm certeza de que o ex-presidente será uma das opções do eleitorado. Outros 21% admitem a possibilidade de vê-lo na disputa. Para 51% deles, o petista deveria ser impedido, enquanto 47% aprovam sua participação no pleito.

De setembro a janeiro, o percentual de brasileiros que quer Lula na cadeia variou de 54% para 53%. Mas a parcela que não concorda com a detenção do ex-presidente subiu de 40% para 44%. O número de entrevistados que acredita na prisão do petista atingiu 39% — eles eram 28% na pesquisa anterior. Aqueles descrentes do cumprimento da pena do político diminuíram dez pontos percentuais, de 66% para 56%.