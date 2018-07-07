Crivella diz que todas as religiões sempre serão muito bem recebidas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, negou na noite desta sexta-feira (6) irregularidade na reunião com 250 pastores e líderes de igrejas evangélicas, realizada na quarta-feira no Palácio da Cidade. Por meio do Facebook, ele afirmou que na gestão dele "todas as religiões sempre foram e serão muito bem recebidas". No post, o prefeito divulgou 12 fotos de outros encontros com setores da sociedade na sede da prefeitura, em Botafogo.

De acordo com prefeito, o encontro com religiosos teve o objetivo de "prestar contas e divulgar serviços importantes para a sociedade, entre eles o Mutirão de Cirurgias de Catarata e o Programa Sem Varizes".

Intitulado "Café da Comunhão", o encontro foi combinado por WhatsApp, em mensagem à qual O GLOBO teve acesso. Os organizadores pediram aos presentes que levassem "reivindicações por escrito, relações de suas igrejas e número de membros". No evento, o prefeito discursou por cerca de uma hora e ofereceu ajuda aos convidados que tenham problemas com IPTU em seus templos ou que queiram angariar fiéis que necessitem de cirurgias de catarata e varizes.

Segundo o prefeito, desde o início do governo, ele participou de "mais de mil reuniões" com "os mais diversos representantes da sociedade civil".

"É comum que um gestor municipal receba líderes de diversas áreas da sociedade para ouvi-los de perto e apresentar soluções para as demandas daquele grupo", diz Crivella no post.

Durante o evento com os religiosos da quarta-feira, Crivella disse que para conseguir uma cirurgia de catarata ou varizes bastava falar com a assessora dele.

— Na prefeitura, estamos fazendo mutirão da catarata. A Márcia trabalha comigo há quinze anos. Ela conhece os diretores de toda a rede federal, Ipanema, Lagoa, Andaraí, Bonsucesso, do Fundão, ela conhece os diretores de todos os hospitais da rede municipal que eu já apresentei a ela, que já vieram e almoçaram conosco, de maneira que ela me representa em todos esses setores, Miguel Couto, Souza Aguiar, Lourenço, Salgado, Piedade e por aí afora. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, se os irmãos conhecerem alguém, por favor falem com a Márcia. É só conversar com a Márcia que ela vai anotar, vai encaminhar, e daqui a uma semana ou duas eles estão operando — disse, emendando:

— A outra são varizes. A maioria são mulheres que estouram uma variz na perna e abre uma ferida que não fecha. E a senhora apenas troca o curativo. Hoje existe uma maneira, injeta na veia dela uma espuma medicinal e fecha a ferida, uma benção. Também por favor falem com a Márcia. E tem a vasectomia para os homens, estamos zerando a fila. É muito importante os irmãos ficarem com o telefone da Márcia ou do Marquinhos porque às vezes ocorre um imprevisto. Se houver caso de emergência, liga. Liga para a Márcia e ela liga para mim, para o Marquinhos… É importante você ter um canal para poder socorrer num momento de emergência.