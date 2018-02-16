Crime no Rio é 'metástase que se espalha pelo país', diz Temer ao autorizar intervenção

O decreto assinado pelo presidente Michel Temer (PMDB) na tarde desta sexta-feira (16) determinando intervenção no Rio de Janeiro se restringe à área de Segurança Pública. Segundo o decreto, o interventor será o general Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar do Leste do Exército, sediado no Rio de Janeiro. Ele se reportará diretamente a Temer.

Segundo o texto, o interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção, afirma trecho do decreto. Ele também "exercerá o controle operacional de todos os órgãos estaduais de Segurança Pública".

Durante a assinatura do decreto de intervenção, o presidente Temer admitiu que a medida é "extrema", mas afirmou que às vezes é necessário tomar essas atitudes para restaurar a "ordem" no país. O peemedebista ressaltou que os índices crescentes de violência no Estado "ameaça a tranquilidade" de toda a população. O presidente chegou a comparar a ação do crime organizado no Estado como uma "metástase" que se espalha pelo país.

O presidente Michel Temer em foto de arquivo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Os senhores sabem que o crime organizado quase tomou conta do Estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, acabamos de decretar a intervenção federal na área da Segurança Pública do Estado. Os senhores sabem que tomo essa medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar o crime organizado e as quadrilhas", afirmou Temer.

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O presidente também enfatizou que as mortes registradas no início do ano no Rio de Janeiro - quando policiais e crianças fizeram parte, mais uma vez, dos índices de violência - são "intoleráveis".

"Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes. É intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças, e assistindo bairros inteiros situados. Escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. Nós não vamos aceitar que matem nosso presente e nem que continuem a assassinar nosso futuro", ressaltou.

COMANDO

Ao destacar que a intervenção foi construída junto ao governador Luiz Fernando Pezão, Temer anunciou oficialmente a nomeação do comandante militar do Oeste, general Walter Souza Braga Netto.





"A intervenção foi construída em diálogo com o governador Luiz Fernando Pezão, e eu comunico que nomeei interventor o comandante militar do Leste, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. As polícia e as Forças Armadas estarão nas ruas, nas avenidas e nas comunidades", disse.

A medida deixa claro que as demais áreas que não tiverem relação direta ou indireta com a Segurança Pública permanecem sob o comando do governador Luiz Fernando Pezão.

Ainda assim, o interventor poderá solicitar, caso seja necessário, "os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro". Além disso, "poderão ser requisitados, durante o período da intervenção, os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para emprego nas ações de Segurança Pública determinadas pelo interventor".

Outro ponto do decreto permite que o interventor solicite "a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para consecução do objetivo da intervenção".

Participam da cerimônia no Palácio do Planalto os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE); e os ministros Raul Jungmann (Defesa), Torquato Jardim (Justiça), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Pública) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

PRONUNCIAMENTO

À noite, às 20h30, o presidente fará um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para explicar as razões da intervenção. A gravação será feita nesta tarde, após todos os atos serem definidos.

Com o início da intervenção, as polícias Civil e Militar, além dos bombeiros, ficarão sob o comando do general Braga Netto. Caberá a ele a tomada de decisões e a realização de medidas para combater o crime organizado no Estado.

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