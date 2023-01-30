Corpo é encontrado boiando em lagoa de Linhares

Um corpo foi encontrado boiando, no início da tarde desta segunda-feira (30), em uma lagoa no bairro Lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um corpo foi encontrado boiando, no início da tarde desta segunda-feira (30), em uma lagoa na Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, em Linhares , na região Norte do Espírito Santo . O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi até o local e fez a remoção do cadáver da água. Informações sobre a identidade da vítima não foram divulgadas.

De acordo com os bombeiros, pescadores visualizaram algo boiando e, ao se aproximarem, constataram que se tratava de uma pessoa já sem vida, e acionaram os militares.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguarda o resultado dos exames.

De acordo com a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período.