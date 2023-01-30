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Lagoa  do Meio

Corpo é encontrado boiando em lagoa de Linhares

Corpo foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (30), em uma lagoa na Linha Verde. Pescadores visualizaram algo boiando e, ao se aproximarem, constataram que se tratava de um cadáver
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 jan 2023 às 17:43

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 17:43

Corpo encontrado boiando, no início da tarde desta segunda-feira (30), na Lagoa Verde, no bairro Interlagos, em Linhares
Um corpo foi encontrado boiando, no início da tarde desta segunda-feira (30), em uma lagoa no bairro Lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um corpo foi encontrado boiando, no início da tarde desta segunda-feira (30), em uma lagoa na Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi até o local e fez a remoção do cadáver da água.  Informações sobre a identidade da vítima não foram divulgadas.
De acordo com os bombeiros, pescadores visualizaram algo boiando e, ao se aproximarem, constataram que se tratava de uma pessoa já sem vida, e acionaram os militares.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguarda o resultado dos exames.
De acordo com a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este caso, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

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