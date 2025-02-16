Coronel assume secretaria em Guarapari com missão de organizar trânsito

Coronel Wellington Barbosa Pessanha é o novo secretário de Segurança, Trânsito e Transporte de Guarapari Crédito: PMG

Oficial da reserva com 31 anos de carreira na Polícia Militar, o coronel Wellington Barbosa Pessanha é o novo secretário de Segurança, Trânsito e Transporte de Guarapari. Ele assume a pasta com a missão de organizar o trânsito, segundo a própria prefeitura.

"Conheço bem a situação do trânsito e sabemos que ele precisa de mais cuidado para se desenvolver melhor. Vamos trabalhar para torná-lo mais organizado, incluindo o transporte turístico", explicou Pessanha, que tem especialização em Segurança Pública e comandou o 10º Batalhão de Guarapari entre 2017 e 2019.

O novo secretário também estuda a criação da Guarda Municipal, que está nos planos do prefeito Rodrigo Borges (Republicanos). Pessanha, no entanto, já adianta que a guarda vai demandar tempo para começar a atuar. "Será necessário estruturar a secretaria com equipe, espaço físico e uma legislação específica para que o projeto se concretize", ponderou.

Entre as propostas para a pasta estão ainda o fortalecimento da colaboração entre as polícias Militar e Civil, bem como a reestruturação do sistema de videomonitoramento da cidade, que, segundo ele, encontra-se desestruturado. "Nossa missão é colocar o sistema de videomonitoramento em pleno funcionamento, pois essa é uma ferramenta essencial para a segurança pública", disse.