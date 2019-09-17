Contarato e Marcos do Val contra projeto que facilita caixa dois

Até esta terça-feira (17), os senadores do Espírito Santo também não haviam manifestado posicionamento quanto ao Projeto de Lei (PL 5.029/2019). Mas o cenário mudou.(Podemos), que, na segunda-feira (16), por meio de nota, informou que ainda analisaria a proposta, postou no Twitter ser contrário à medida.

“O texto prevê que despesas com advogados e contadores em processos relacionados aos partidos ou aos candidatos não serão contabilizados para o teto de gastos da campanha! Um absurdo porque abre brecha para caixa dois. Sou radicalmente contra caixa dois porque é crime!", escreveu.

"Também, na desaprovação de contas, o texto prevê que só será aplicada multa aos cofres públicos caso seja provado que o partido agiu com dolo. Porém, é difícil provar a conduta dolosa: vontade livre e consciente de praticar a infração ou de assumir os riscos de produzir um determinado resultado. Considero que a conduta culposa do partido deve ser punida. A culpa é relacionada à responsabilidade. Têm de ser punidas as condutas em que ficarem provadas a imprudência, a negligência ou imperícia. Essa minirreforma quer flexibilizar outras regras o que pode garantir impunidade em questões que já foram discutidas. Enfim, o projeto não avança no combate à corrupção. Defendo rejeitar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, ou, no mínimo, corrigir os seus problemas", complementou.