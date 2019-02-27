Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Audiência com Ricardo Vélez

Contarato dá "pito" em ministro e sugere gravar caos na escola pública

"Eu tô chegando à triste conclusão que eu acho que o MEC, nesses dois primeiros meses, não sabe o caminho que deve tomar, porque a realidade do Brasil é totalmente diferente", disse o senador
Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

27 fev 2019 às 14:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 14:14

Senador Fabiano Contarato em audiência Crédito: Reprodução/TV Senado
Cara a cara com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, o senador capixaba Fabiano Contarato sugeriu que diretores e professores do país filmassem os problemas das escolas públicas. A declaração foi dada nesta terça-feira (26) durante audiência na Comissão de Educação do Senado (veja o vídeo abaixo). O discurso do parlamentar criticava a orientação do Ministério da Educação para que alunos fossem filmados cantando o Hino Nacional sem autorização dos pais.
Na fala, o delegado elogiou a postura da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo que descartou cumprir a orientação do governo Bolsonaro, que também incluía ler nas escolas o slogan de campanha do presidente: "Brasil acima de tudo" e "Deus acima de todos".
"ME ASSUSTEI"
Logo no começo do vídeo, postado em uma rede social do parlamentar, e que já tem mais de 8 mil compartilhamentos, o senador conta a reação que teve ao ler o texto do ministro. "Eu confesso que ontem, quando eu li o documento de Vossa Excelência, eu me assustei. 'Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade'", disse, citando trecho do comunicado do MEC.
Contarato também afirmou: "Eu tô chegando à triste conclusão que eu acho que o MEC, nesses dois primeiros meses, não sabe o caminho que deve tomar, porque a realidade do Brasil é totalmente diferente".
EXEMPLO DO ES
Sobre a filmagem, citou o exemplo do Espírito Santo. "Me assusta quando eu vejo que deve filmar ou até mesmo falar slogans que, graças a Deus, Vossa Excelência voltou atrás. O meu Estado, aí eu quero parabenizar o Espírito Santo, já disse: 'Não vamos cumprir isso'. E eu espero que todos os Estados da federação não façam isso".
"FILMAR O CAOS QUE ESTÁ A ESCOLA PÚBLICA"
Em seguida, sugeriu a gravação de outro tipo de vídeo. "Agora, eu quero aproveitar a dica do senhor para estimular os diretores de escola e aos professores a filmar o caos que está a escola pública no Brasil. A filmar as estruturas que nós não temos nas escolas públicas do Brasil. A filmar a falta de acessibilidade para as crianças com deficiência física que nós não temos no Brasil. Eu queria convidar os professores a filmar os contracheques deles que eles têm que fazer dupla, tripla carga horária de trabalho, para tentar oferecer um ensino de qualidade".
> Deputado do ES cala plenário e arranca aplausos durante discurso
Ao final do discurso, o senador contou um pouco da sua história. "Eu tenho orgulho de falar que sou filho de motorista de ônibus, que puxou ônibus 40 anos. De uma mulher que é batalhadora, semianalfabeta, mas que criou seis filhos. Agora a preocupação do Ministério de Educação e Cultura é filmar se o aluno está cantando Hino e declamar o slogan de... não tem como".
VEJA O VÍDEO 
O OUTRO LADO
Presente na audiência, o ministro não comentou o desabafo do senador. Em outro momento, admitiu o erro. "Cantar o Hino Nacional não é constrangimento, é a amor à pátria. Slogan de campanha foi um erro, já tirei, reconheci. Foi um engano. Tirei imediatamente. Quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados