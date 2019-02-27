Contarato dá "pito" em ministro e sugere gravar caos na escola pública

Senador Fabiano Contarato em audiência Crédito: Reprodução/TV Senado

(veja o vídeo abaixo). O discurso do parlamentar criticava a Cara a cara com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, o senador capixaba Fabiano Contarato sugeriu que diretores e professores do país filmassem os problemas das escolas públicas. A declaração foi dada nesta terça-feira (26) durante audiência na Comissão de Educação do Senado. O discurso do parlamentar criticava a orientação do Ministério da Educação para que alunos fossem filmados cantando o Hino Nacional sem autorização dos pais.

"ME ASSUSTEI"

Logo no começo do vídeo, postado em uma rede social do parlamentar, e que já tem mais de 8 mil compartilhamentos, o senador conta a reação que teve ao ler o texto do ministro. "Eu confesso que ontem, quando eu li o documento de Vossa Excelência, eu me assustei. 'Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade'", disse, citando trecho do comunicado do MEC.

Contarato também afirmou: "Eu tô chegando à triste conclusão que eu acho que o MEC, nesses dois primeiros meses, não sabe o caminho que deve tomar, porque a realidade do Brasil é totalmente diferente".

EXEMPLO DO ES

Sobre a filmagem, citou o exemplo do Espírito Santo. "Me assusta quando eu vejo que deve filmar ou até mesmo falar slogans que, graças a Deus, Vossa Excelência voltou atrás. O meu Estado, aí eu quero parabenizar o Espírito Santo, já disse: 'Não vamos cumprir isso'. E eu espero que todos os Estados da federação não façam isso".

"FILMAR O CAOS QUE ESTÁ A ESCOLA PÚBLICA"

Em seguida, sugeriu a gravação de outro tipo de vídeo. "Agora, eu quero aproveitar a dica do senhor para estimular os diretores de escola e aos professores a filmar o caos que está a escola pública no Brasil. A filmar as estruturas que nós não temos nas escolas públicas do Brasil. A filmar a falta de acessibilidade para as crianças com deficiência física que nós não temos no Brasil. Eu queria convidar os professores a filmar os contracheques deles que eles têm que fazer dupla, tripla carga horária de trabalho, para tentar oferecer um ensino de qualidade".

Ao final do discurso, o senador contou um pouco da sua história. "Eu tenho orgulho de falar que sou filho de motorista de ônibus, que puxou ônibus 40 anos. De uma mulher que é batalhadora, semianalfabeta, mas que criou seis filhos. Agora a preocupação do Ministério de Educação e Cultura é filmar se o aluno está cantando Hino e declamar o slogan de... não tem como".

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