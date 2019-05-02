Conflito armado não resolveria crise na Venezuela, diz Flávio Bolsonaro

'Quero que vocês se explodam' diz Flavio Bolsonaro sobre o Hamas Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou que um conflito armado na Venezuela não resolveria a crise no país vizinho, mas que é necessária uma ação para restabelecer a democracia naquela nação.

"Há um norte sobre essa questão para o governo de que só vai se resolver, não é uma guerra entre Brasil e Venezuela, mas é um problema que só vai se resolver ao se restabelecer a democracia na Venezuela", disse o senador, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, durante reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Ele reforçou que o governo brasileiro está tratando o assunto de forma "pé no chão" e acompanha a situação de forma apreensiva. Não haveria, ressaltou, nenhum interesse em conflito armado no país vizinho.

Além de acompanhar a crise, o parlamentar ressaltou a importância de acolher venezuelanos que entram no País.

Congresso Nacional

O senador afirmou também que uma decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre a Venezuela, dependendo de qual for, deve passar pelo Congresso Nacional. Na terça-feira, 30, Bolsonaro disse que qualquer hipótese seria decidida "exclusivamente" por ele ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , rebateu lembrando que uma declaração de guerra a outra nação dependeria de autorização do Congresso.

"Quem tem que decidir é o presidente com o conselho que ele tem e a decisão que for tomada, dependendo de qual for, passa pelo Congresso", afirmou Flávio Bolsonaro, nesta quinta-feira, 2, quando perguntado se o País poderia ceder espaço para aeronaves norte-americanas em caso de intervenção na Venezuela.

Além disso, o parlamentar afirmou que o governo brasileiro deve seguir monitorando a situação e está agindo com ajuda financeira e humanitária. Para ele, o impasse só vai ser normalizado quando a democracia for restabelecida no país vizinho. "De que forma isso vai acontecer, é o tempo que vai dizer", observou.