Confira a lista dos dez cartórios que mais arrecadam no ES

que mais arrecadou noem 2018, e que teve oalcançou a cifra de R$ 20,1 milhões durante todo o ano passado. Cifras milionárias não são alcançadas por todas as serventias extrajudiciais (como são chamados os cartórios) e alguns registram até déficit.

Mas alguns se destacam, principalmente os de registros de imóveis. Veja a lista, desta vez não com dados do ano inteiro, mas apenas do segundo semestre de 2018, divulgada pelo Justiça Aberta, no site do, a respeito do Espírito Santo:

A arrecadação e o lucro do cartório, ou o dinheiro que fica com o responsável por ele, no entanto, não são a mesma coisa. Parte dos valores vai para fundos específicos do poder público e para o pagamento de impostos, por exemplo.