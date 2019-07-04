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Justiça Aberta

Confira a lista dos dez cartórios que mais arrecadam no ES

Valores milionários não são a regra e há cartórios que atuam no Espírito Santo que chegam a ser deficitários. Mas alguns chamam a atenção pelo volume em arrecadação
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

04 jul 2019 às 01:26

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 01:26

O cartório que mais arrecadou no Espírito Santo em 2018, e que teve o tabelião afastado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou a cifra de R$ 20,1 milhões durante todo o ano passado. Cifras milionárias não são alcançadas por todas as serventias extrajudiciais (como são chamados os cartórios) e alguns registram até déficit. 
> Cartório de tabelião afastado em Vila Velha é o que mais arrecada no ES
Mas alguns se destacam, principalmente os de registros de imóveis. Veja a lista, desta vez não com dados do ano inteiro, mas apenas do segundo semestre de 2018, divulgada pelo Justiça Aberta, no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a respeito do Espírito Santo: 
A arrecadação e o lucro do cartório, ou o dinheiro que fica com o responsável por ele, no entanto, não são a mesma coisa. Parte dos valores vai para fundos específicos do poder público e para o pagamento de impostos, por exemplo.

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