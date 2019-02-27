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Presidente do Banco Central

Comissão do Senado aprova novo presidente do Banco Central

Senadores também aprovaram novos diretores do BC e da CVM

Publicado em 

26 fev 2019 às 22:06

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 22:06

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sabatina o economista Roberto de Oliveira Campos Neto, indicado pela Presidência da República para o cargo de presidente do Banco Central. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, por unanimidade, a indicação do economista Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central (BC). Os senadores também aprovaram as indicações de dois novos diretores do BC e de uma nova diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Todos os indicados foram aprovados por 26 votos a favor e nenhum contra. “Isso demonstra claramente a confiança de todos os senadores dessa comissão em relação ao trabalho que os senhores vão realizar”, disse o presidente da CAE, senador Omar Aziz (PSD-AM). Ao proclamar o resultado da votação, ele lembrou que a comissão convidará Campos Neto daqui a seis meses para debater a situação da economia brasileira.
Os nomes foram aprovados depois de uma sabatina que durou pouco mais de quatro horas. Agora eles precisam ser votados pelo Plenário do Senado. Além Campos Neto, foram sabatinados Bruno Serra Fernandes, indicado para a Diretoria de Política Monetária; João Manoel Pinho de Mello, para a Diretoria de Organização do Sistema Financeiro, e Flávia Martins Sant'Anna Perlingeiro, para a Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

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