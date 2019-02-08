Comissão apresenta proposta que descriminaliza o uso de drogas

Comissão apresenta proposta que prevê descriminalização do uso de drogas Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Uma comissão de juristas entregou ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), uma proposta de alteração da Lei de Entorpecentes que descriminaliza o usuário de pequenas quantidades de drogas.

O texto do anteprojeto separa o traficante do usuário e estabelece critérios objetivos com base em quantidades.

Pelo texto, que não é ainda um projeto de lei, não seria crime o consumo de até dez doses das drogas nas quantidades estabelecidas.

Por exemplo, a proposta coloca como valor de uma dose um grama de maconha. Assim, não seria crime portar até dez gramas da droga, sendo enquadrado como usuário e não como traficante.

O mesmo acontece com outros entorpecentes, como a cocaína (dez doses de um grama), crack (dez doses de 0,5 gramas) ou ecstasy (dez comprimidos).

Para se tornar um projeto de lei, a proposta precisa ser assinada por um deputado.

Estavam na reunião com Maia os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Marcelo Ribeiro Dantas e Rogério Schietti, além do desembargador Ney Bello e de Beto Vasconcelos ex-secretário nacional de Justiça.

Hoje, aquele que for enquadrado como usuário tem pena alternativa: advertência, prestação de serviços à comunidade ou medidas educativas.

Não há, na lei vigente, critérios objetivos de quantidade para o estabelecimento da diferença entre traficantes e usuários. De acordo com a lei de 2006, quem determina é o juiz. "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente", diz o texto.

A comissão foi criada pelo presidente da Câmara em junho de 2018. Não se sabe ainda, porém, a velocidade com a qual o texto andará na Casa.

É pouco provável que o tema seja pautado, por exemplo, antes da votação da reforma da Previdência , considerada prioritária por Maia e outros líderes da Casa.