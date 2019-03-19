Com mais indiciamentos, polícia envia inquérito sobre fake news ao MPES

No print, mensagem falsa atribuída a Majeski Crédito: Reprodução/Facebook

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos encaminhou nesta segunda-feira (18) ao Ministério Público Estadual (MPES) o inquérito que apurou o uso de perfis falsos no Facebook para disseminar informações falsas sobre o deputado estadual Sergio Majeski (PSB). Caberá ao órgão ministerial oferecer denúncia ou não contra as três pessoas que, segundo a polícia, foram as responsáveis pela criação do conteúdo inverídico.

Como o Gazeta Online publicou com exclusividade , as investigações concluíram que os perfis e as publicações consideradas difamatórias foram produzidos pelo ex-presidente da Prodest, Renzo Colnago, pela publicitária Lorena Covre Malta e pelo consultor de marketing Igor Gabrielli Rosa.

Em depoimento, Igor e Lorena confirmaram o manuseio de perfis falsos e também do conteúdo que acabou denunciado à polícia pelo deputado. Renzo Colnago negou. Disse apenas que chamou os jovens, em 2017, para trabalhar voluntariamente na divulgação de informações positivas sobre a gestão passada do governo do Estado.

FALSA IDENTIDADE

Apesar de Renzo Colnago ter negado qualquer orientação para que fosse publicado o conteúdo falso, o delegado concluiu diferente. "Embora a mulher tenha confessado ter criado o perfil, o Renzo também participou. Se não fosse ele, o crime não teria acontecido. Isso imputa responsabilidades a ele também”, afirmou.