CNJ apura participação de juízas do ES em ato pró-Lula

Bandeira do PT com a imagem do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva é vista na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba (PR) Crédito: J.F.DIORIO/Estadão Conteúdo

O corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Humberto Martins, determinou, na última sexta-feira (22), o levantamento de informações sobre a participação de juízes em ato favorável ao ex-presidente Lula. Entre os 11 magistrados com condutas sob apuração estão duas integrantes da Justiça do Trabalho no Espírito Santo, as juízas Germana de Morelo e Lucy Lago.

A investigação do CNJ foi determinada em virtude de notícias sobre a presença nesses atos de magistrados de diferentes esferas e de sete Estados, no dia 21 de março. A Lei Orgânica da Magistratura (Loman) e o Código de Ética da Magistratura Nacional vedam manifestações políticas aos juízes.

As respectivas corregedorias dos órgãos aos quais os juízes são subordinados terão 60 dias para enviar os resultados das apurações.

Your browser does not support the audio element. CNJ apura participação de juízes do ES em ato pró-Lula

Segundo o CNJ, o corregedor chegou ao nome dos magistrados após receber a programação de um "boa noite, Lula" em Curitiba que continha a relação de juízes que estariam presentes.