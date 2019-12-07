Casos da Lava Jato do RJ envolvem mais 13 Estados, diz procuradora em palestra no ES

Eu destaco a questão da prescrição dos crimes, que ficou mais rigorosa. Tem também a questão da prisão em segunda instância, que ficou para entrar em outra discussão, talvez no ano que vem. O fato é que o MPF fez a campanha das 10 medidas contra a corrupção que não foram acolhidas. Foram desvirtuadas. Este ano a gente sofreu muitos reveses. A lei de abuso de autoridade mudou a lógica, tentou punir os órgãos de controle e responsáveis pela investigação e o julgamento. Vimos isso como uma punição ao nosso trabalho. A gente espera que o Congresso tenha bom senso e razoabilidade para aprovar medidas que sejam mais efetivas no combate à corrupção.