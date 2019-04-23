Caso triplex: STJ reduz pena e Lula pode sair da prisão ainda em 2019

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Por unanimidade, a Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reduziu sua pena de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão.

A decisão pode abrir caminho para Lula sair do regime fechado ainda neste ano, se não houver nova condenação. O petista atingiria o cumprimento de um sexto da pena no caso do triplex de Guarujá no fim de setembro, pouco antes de completar um ano e meio na cadeia. A Lei de Execução Penal permite a progressão para o regime semiaberto ao preso que tiver ficado em regime fechado por um sexto da pena.

Votaram pela redução os ministros Felix Fischer, relator da Lava Jato no STJ, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas. O quinto integrante do colegiado, Joel Paciornik, não participou do julgamento, porque se manifestou impedido.