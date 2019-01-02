Renato Casagrande dá posse a secretários de governo no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré

O governador Renato Casagrande (PSB) deu posse simbólica aos secretários de governo na manhã desta quarta-feira (2), no Palácio Anchieta, em Vitória.

A equipe faz a primeira reunião de trabalho neste que é o primeiro dia útil do ano.

No início do encontro, Casagrande falou sobre sua alegria e responsabilidade de voltar ao comando do governo.

Em seguida, coube ao secretário de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), explicar aos demais secretários os decretos de contenção de despesas publicados em edição extra do Diário Oficial nesta quarta.

Entre as medidas, uma que susta todos os convênios firmados pelo governo anterior nos últimos três meses.