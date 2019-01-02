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1ª reunião de trabalho

Casagrande dá posse a secretários de governo no Palácio Anchieta

Equipe faz primeira reunião de trabalho na sede do governo capixaba

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 12:44

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

02 jan 2019 às 12:44
Renato Casagrande dá posse a secretários de governo no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré
O governador Renato Casagrande (PSB) deu posse simbólica aos secretários de governo na manhã desta quarta-feira (2), no Palácio Anchieta, em Vitória.
A equipe faz a primeira reunião de trabalho neste que é o primeiro dia útil do ano.
No início do encontro, Casagrande falou sobre sua alegria e responsabilidade de voltar ao comando do governo.
Em seguida, coube ao secretário de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), explicar aos demais secretários os decretos de contenção de despesas publicados em edição extra do Diário Oficial nesta quarta.
Entre as medidas, uma que susta todos os convênios firmados pelo governo anterior nos últimos três meses.
> Casagrande suspende convênios e anuncia corte em secretarias
Os decretos também suspendem novos concursos públicos no Estado por pelo menos 120 dias. O governo também pretende cortar 10% de custeio em comparação com os valores gastos nos últimos três anos.

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