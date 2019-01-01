Casagrande cita Gandhi e critica ênfase exclusiva em gestão fiscal

Casagrande discursa na Assembleia Crédito: Carlos Alberto Silva

Após fazer o juramento e ser oficialmente empossado como governador do Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, Renato Casagrande (PSB), fez seu primeiro discurso, prometendo mudanças à população capixaba.

Ele relembrou o início de sua carreira política como deputado estadual, em 1990, e fez um grande apanhado de seu governo anterior, de 2011 a 2014, apontando que em seguida houve um "recuo administrativo e político".

"Deixamos quase R$ 2 bilhões em caixa, a primeira posição no ranking de transparência, e nota A no Tesouro Nacional. Sabemos que o aprofundamento da crise nacional nos últimos 4 anos trouxe dificuldades para a gestão que agora se encerra. Mas não pode ser dada ênfase exclusiva e obtusa ao aspecto fiscal."

Ele ainda citou Mahatma Gandhi. "Somos a transformação que queremos no mundo. Se quisermos progredir, não podemos repetir a história, mas fazer uma história nova, disse Gandhi. Temos a responsabilidade de dar resposta a esse desejo de mudança que os eleitores exprimiram por seus votos. todos nós, deputados, senadores, fomos eleitos com essa perspectiva. Só trabalhando juntos conseguiremos corresponder", afirmou Casagrande.

O socialista também frisou a importância das instituições presentes, e da articulação com o governo federal.