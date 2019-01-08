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Evento em Vitória

Casagrande anuncia volta do desfile de 7 de Setembro para a Capital

O desfile havia se tornado um evento itinerante desde 2015, também por decisão do Governo do Estado

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 13:36

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

08 jan 2019 às 13:36
O Governador Renato Casagrande e o prefeito de Vitória Luciano Rezende Crédito: Reprodução/Facebook
O governador Renato Casagrande anunciou, durante reunião com com o prefeito de Vitória Luciano Rezende, na manhã desta terça-feira (8), a volta do desfile de 7 de Setembro para as ruas da Capital.
O desfile não é realizado em Vitória desde 2015, por decisão do ex-governador Paulo Hartung, que tornou o evento itinerante
Simbolicamente, acho que é bom que eu possa estar anunciando já nesta primeira reunião que a cidade de Vitória passará de novo a contar com o desfile de sete de setembro. O desfile, que havia saído de Vitória, retornará, mas não excluindo a presença do Governo do Estado, da nossa Polícia Militar, bombeiros, Polícia Civil, nossas escolas, presentes em todos os municípios do Estado
Governador Renato Casagrande
 
LEITÃO DA SILVA
O prefeito da Capital, Luciano Rezende, disse durante a reunião que a obra da Avenida Leitão da Silva, que teve início no último governo de Casagrande, também será finalizada, mas não falou em prazos.
"O término da obra que se arrasta é uma ação do governo e prefeitura juntos para benefício da cidade de Vitória e do Espírito Santo", concluiu.

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