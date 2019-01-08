Casagrande anuncia volta do desfile de 7 de Setembro para a Capital

Simbolicamente, acho que é bom que eu possa estar anunciando já nesta primeira reunião que a cidade de Vitória passará de novo a contar com o desfile de sete de setembro. O desfile, que havia saído de Vitória, retornará, mas não excluindo a presença do Governo do Estado, da nossa Polícia Militar, bombeiros, Polícia Civil, nossas escolas, presentes em todos os municípios do Estado