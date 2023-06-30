Marcelo Altoé estava à frente da Fazenda desde 2021; o auditor fiscal Benício Costa assume o posto Crédito: Divulgação

O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou pelas redes sociais, nesta sexta-feira (30), a primeira troca no seu secretariado na atual gestão. A mudança será no comando da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz): sai Marcelo Altoé, que estava no posto desde 2021, e entra Benicio Costa, atual subsecretário da Receita na Sefaz.

O novo secretário estadual da Fazenda, Benicio Suzana Costa, é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e auditor fiscal de carreira da Sefaz desde 2016. Ele também é especialista em Planejamento Tributário pela Universidade Católica e exerce a função de subsecretário da Receita na atual administração.

De acordo com postagem feita pelo governador no Twitter, a saída de Altoé foi motivada por questões pessoais, para acompanhar tratamento de saúde do filho. O agora ex-secretário continuará colaborando com a equipe do governo, mas não foi detalhado de que forma.

Your browser does not support the audio element. Casagrande anuncia troca no comando da Secretaria da Fazenda do ES

O secretário Marcelo Altoé deixará a pasta da Secretaria da Fazenda a partir de hoje para se dedicar ao tratamento de saúde de seu filho. Ele ainda permanecerá colaborando com nossa equipe. Em seu lugar, assume Benicio Costa. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) June 30, 2023

Altoé é auditor na Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), onde exerceu o cargo de subsecretário de Integridade Governamental, além de ser mestre e doutor em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)