O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou pelas redes sociais, nesta sexta-feira (30), a primeira troca no seu secretariado na atual gestão. A mudança será no comando da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz): sai Marcelo Altoé, que estava no posto desde 2021, e entra Benicio Costa, atual subsecretário da Receita na Sefaz.
O novo secretário estadual da Fazenda, Benicio Suzana Costa, é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e auditor fiscal de carreira da Sefaz desde 2016. Ele também é especialista em Planejamento Tributário pela Universidade Católica e exerce a função de subsecretário da Receita na atual administração.
De acordo com postagem feita pelo governador no Twitter, a saída de Altoé foi motivada por questões pessoais, para acompanhar tratamento de saúde do filho. O agora ex-secretário continuará colaborando com a equipe do governo, mas não foi detalhado de que forma.
Casagrande anuncia troca no comando da Secretaria da Fazenda do ES
Altoé é auditor na Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), onde exerceu o cargo de subsecretário de Integridade Governamental, além de ser mestre e doutor em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)
A equipe de Casagrande montada para o atual mandato — o terceiro dele à frente do Palácio Anchieta — tinha, entre os 26 integrantes do primeiro escalão do governo estadual, 18 membros que fizeram parte do secretariado na administração anterior.