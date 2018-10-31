Casagrande anuncia nomes de dois secretários para o governo do ES

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta quarta-feira (31), os dois primeiros nomes do secretariado. Álvaro Duboc será secretário do Planejamento e Rogelio Pegoretti comandará a Fazenda.

Álvaro Duboc é o coordenador da equipe de transição do governador eleito. Enquanto Rogelio Pegoretti é secretário municipal da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim. Os dois tiveram participação no primeiro governo Casagrande (2011-2014).

Questionado se os demais integrantes da equipe, que assume em 2019, também seriam nomes já testados na gestão anterior, o governador eleito afirmou que ainda não definiu todos os secretários, mas que a equipe terá caras novas.

"A administração vai ter gente nova, que não participou da gestão passada nossa, mas que tem experiência técnica, política. Muita gente provou sua capacidade. Ainda não tenho todos os nomes definidos, ainda estou desenhando na minha cabeça. A medida que for definido, a gente anuncia", disse em entrevista coletiva.

Casagrande foi eleito no último dia 7, no 1º turno das eleições. O socialista obteve 55,49% dos votos válidos, derrotando o segundo colocado Carlos Manato (PSL), que obteve 27,22%.

QUEM SÃO ELES

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

É delegado federal aposentado e tem 54 anos. Atualmente chefia a equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande. É formado em Direito com especialização em Direito Público e tem MBA em gestão empresarial. Já exerceu algumas funções de chefia na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Foi secretário de Estado de Ações Estratégicas no governo Casagrande (2011-2014) e corregedor da PF de 2015 a 2017.

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim

Tem 34 anos e é o atual secretário da Fazenda da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. É formado em Engenharia da Computação e mestre em Informática pela Ufes. É auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Na primeira gestão Casagrande, foi auditor do Estado na Secretaria de Controle e Transparência (Secont) e também ocupou a função de subsecretário de Estado da Transparência. Em 2017, foi controlador geral do município de Cachoeiro.