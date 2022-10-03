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Carlos Brandão, do PSB, é reeleito governador do Maranhão

Empresário venceu no primeiro turno, com mais de 51% dos votos válidos, superando Lahesio Bonfim, do PSC

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 23:56
Eleições
Carlos Brandão foi reeleito no Maranhão, com mais de 51% dos votos Crédito: kristiano Simas/AL.MA
Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito neste domingo (2) governador do Maranhão para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito com vitória no primeiro turno.
A vitória foi confirmada às 22h55. Com 96,08% das urnas apuradas, o empresário recebeu 1.691.222 votos, o que representa 50,90% dos votos válidos.
Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade
O segundo candidato mais votado foi Lahesio Bonfim, com 838.059 votos. O terceiro colocado, Weverton, somou 686.101 votos.
Carlos Bonfim, 64 anos, foi reeleito e agora segue para o segundo mandato. O candidato nasceu em Colinas (MA), é formado em medicina veterinária pena Universidade Estadual do Maranhão.

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