Carlos Brandão, do PSB, é reeleito governador do Maranhão

Carlos Brandão foi reeleito no Maranhão, com mais de 51% dos votos Crédito: kristiano Simas/AL.MA

Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito neste domingo (2) governador do Maranhão para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito com vitória no primeiro turno.

A vitória foi confirmada às 22h55. Com 96,08% das urnas apuradas, o empresário recebeu 1.691.222 votos, o que representa 50,90% dos votos válidos.

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O segundo candidato mais votado foi Lahesio Bonfim, com 838.059 votos. O terceiro colocado, Weverton, somou 686.101 votos.