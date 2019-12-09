Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disque #ESsemCorrupção

Capixabas vão poder denunciar casos de corrupção no governo do ES por novo canal

Com o serviço, será possível informar, por telefone, tentativas de suborno, desvios de recursos, funcionários fantasmas ou fraudes em compras públicas relacionados ao Poder Executivo estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:59

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:59

O secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata, em Sessão Solene em homenagem aos 35 anos do Fisco Capixaba Data: 17/09/2019 Crédito: Lissa De Paula/Ales
Os capixabas poderão denunciar, a partir desta segunda-feira (9), casos de corrupção no governo do Estado por um canal exclusivo: o Disque #ESsemCorrupção. Com o serviço, será possível informar casos como tentativas de suborno, desvios de recursos, funcionários fantasmas ou fraudes em compras públicas relacionados ao Poder Executivo estadual. A denúncia será feita pelo número de telefone 0800 022 1117, de forma anônima. Do outro lado da linha estará um auditor do Estado, que dará o encaminhamento à apuração.
"É um serviço que vai ser atendido por um auditor do Estado, não é um atendente, não é uma pessoa contratada para atender o telefone. É a pessoa que tem todo o fluxo para conseguir extrair do denunciante as informações principais para se iniciar uma boa investigação de combate à corrupção", informou o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, em entrevista para a CBN Vitória.

Veja Também

ES firma acordo com Transparência Internacional para combater corrupção

Mesmo sem se identificar, o denunciante receberá um número de protocolo para acompanhar a apuração do caso. Com o registro em mãos, será possível também acrescentar informações que auxiliem na investigação dos fatos, como fotos, documentos e áudios, no site da Ouvidoria-Geral do Estado.
O prazo para que a pessoa receba um retorno sobre as providências que foram tomadas em relação à irregularidade denunciada é de, no máximo, 60 dias, de acordo com o secretário.

COMO SERÁ A APURAÇÃO

Todas as denúncias serão encaminhadas ao Laboratório de Dados, Análise e Tecnologia Aplicada à Auditoria (LAB.Data) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência. O LAB.Data fará uma checagem nos bancos de dados que constam em suas bases para verificar as informações, como o órgão ao qual o servidor denunciado é vinculado ou se a empresa sob sob suspeita já tem contratos com o Estado. Em seguida, vai elaborar um levantamento preliminar.
Esses dados serão analisados pela Comissão de Avaliação, para que os membros da comissão encaminhem uma recomendação ao secretário de Controle e Transparência, com base nos indícios apontados. A recomendação poderá ser a de prosseguir com a apuração na instância cabível ou de arquivar a denúncia, pela ausência de elementos que a sustentem.

Veja Também

Casos da Lava Jato do RJ envolvem mais 13 Estados, diz procuradora em palestra no ES

O lançamento do serviço ocorre nesta segunda devido à celebração do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Para Camata, a população espera respostas do poder público e elas passam por ferramentas de prevenção para que não sejam necessárias grandes operações contra a corrupção todos os anos.
O serviço funcionará de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

EXEMPLOS DE DENÚNCIAS QUE PODEM SER FEITAS 

  • Irregularidades envolvendo servidores do Poder Executivo Estadual, como solicitação de propina, fraudes ou favorecimento em licitações, funcionários fantasmas e recebimento de vantagem indevida;
  • Irregularidades cometidas por empresas durante participação em licitações públicas, como fraudes, oferecimento de vantagem ilícita e conluio;
  • Desvio de conduta por parte de pessoas físicas ou jurídicas para obter vantagens indevidas do Estado. Exemplo: uma empresa que oferece dinheiro a um servidor para acelerar um processo ou evitar uma multa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados