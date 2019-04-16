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Assalto em Guarapari

Capitão Assumção: "Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer"

Após um sargento da PM ser baleado em assalto em Guarapari, deputado disse que bandido tem respeitar o cidadão, especialmente se for um policial

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 17:15

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 abr 2019 às 17:15
Capitão Assumção é deputado estadual pelo PSL Crédito: Lissa de Paula/Ales
O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) se manifestou duas vezes após o assalto a uma pizzaria em Muquiçaba, Guarapari, em que um sargento da Polícia Militar acabou baleado por um dos criminosos. Na primeira delas, em rede social, o parlamentar, que é da PM, afirmou que os bandidos deveriam ser procurados "vivos ou mortos", mas "mais mortos do que vivos".
Postagem do Capitão Assumção em rede social após o crime em Guarapari Crédito: Facebook
Questionada sobre o assunto, a assessoria do deputado se manifestou por meio de nota, em que afirma que "bandido tem que respeitar o cidadão", especialmente quando este "este cidadão for um policial". E reitera: "Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer".
Um dos menores envolvidos na ação, de 16 anos, foi encaminhado por familiares à Delegacia Regional de Guarapari, onde se entregou. O outro adolescente, de 17 anos, que atirou no PM, já foi identificado, porém ainda não foi localizado.
>Sargento da PM é baleado em assalto dentro de pizzaria em Guarapari
A ÍNTEGRA DA NOTA
"Bandido tem que respeitar o cidadão. E se este cidadão for um policial, há um agravamento. Tem que ser caçado porque já se mostrou que não respeita a vida de ninguém. Ou vocês querem que os policiais cheguem com flores pedindo 'pelo amor de Deus' para ele se entregar. Tem que aguentar a carga. Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer."
O VÍDEO DO ASSALTO

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