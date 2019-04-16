Capitão Assumção: "Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer"

Questionada sobre o assunto, a assessoria do deputado se manifestou por meio de nota, em que afirma que "bandido tem que respeitar o cidadão", especialmente quando este "este cidadão for um policial". E reitera: "Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer".

"Bandido tem que respeitar o cidadão. E se este cidadão for um policial, há um agravamento. Tem que ser caçado porque já se mostrou que não respeita a vida de ninguém. Ou vocês querem que os policiais cheguem com flores pedindo 'pelo amor de Deus' para ele se entregar. Tem que aguentar a carga. Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer."