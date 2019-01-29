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Brasília

Câmara publica renúncia do deputado Jean Wyllys e convoca suplente

O sucessor é o vereador carioca David Miranda (PSOL-RJ)

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 20:00

Publicado em 

29 jan 2019 às 20:00
Jean Wyllys, ex-deputado Crédito: Divulgação
A Câmara dos Deputados publicou nesta terça-feira (29) a renúncia do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) ao mandato para o qual foi eleito em outubro de 2018. No despacho publicado juntamente com o ofício de Wyllys, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), determina a convocação do primeiro suplente da bancada do PSOL do Rio de Janeiro e a inclusão de seu nome na lista dos parlamentares que tomam posse.
O suplente é o vereador carioca David Miranda (PSOL-RJ). A partir desta terça-feira (29), a Câmara dos Deputados pode tomar as providências necessárias para que Miranda assuma o mandato a partir de sexta-feira (1°), na 56ª Legislatura.
No ofício protocolado na segunda (28), na presidência da Câmara, Willys informa, "em caráter irretratável", que não vai tomar posse em seu terceiro mandato consecutivo. O deputado anexou a carta apresentada ao seu partido, na última quinta-feira, na qual disse ao PSOL que renunciaria ao mandato e não voltaria ao Brasil.
O deputado afirma na carta que vem sofrendo "ameaças de morte e pesada difamação", desde seu primeiro mandato, mas que isso se tornou mais intenso no ano passado. Segundo Wyllys, as ameaças se estenderam à sua família, incluindo mãe, irmãs e irmãos, bem como a seus amigos próximos.
O comunicado de Wyllys é de sexta-feira (25), mas foi publicado na edição desta terça-feira (29) do Diário Oficial da Câmara dos Deputados.

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