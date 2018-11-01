Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Câmara autoriza Max Filho a apresentar novo projeto de financiamento

A operação de crédito internacional no valor de US$ 34 milhões será direcionada para obras de pavimentação e drenagem no município

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 23:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 23:05
Câmara de Vila Velha: vereadores em rota de colisão com o prefeito Max Filho (PSDB). Crédito: Gazeta Online
Por unanimidade, os 17 vereadores da Câmara de Vila Velha decidiram permitir que o prefeito Max Filho (PSDB) apresente um novo projeto de financiamento, no valor de US$ 34 milhões, que poderão ser utilizados em obras de pavimentação, drenagem e na construção de quatro parques na cidade. O primeiro projeto foi arquivado pela Câmara Municipal no início de outubro por ter sido considerado ilegal pela Comissão de Justiça da Casa.
De acordo com o vereador Heliossandro Mattos (PR), o arquivamento do projeto inicial se deu em função da ausência de documentações importantes. A proposta continha pouco mais de uma página de texto.
"Nós estivemos reunidos com o prefeito e acordamos que a Prefeitura envie um novo projeto, solicitando nova autorização de empréstimo e que nela constem os documentos exigidos pela legislação federal, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes, faltou a certidão do Tribunal de Contas, o Relatório de Impacto Orçamentário e a relação das obras com orçamentos estimados", explicou.
O presidente da Câmara, Ivan Carlini (DEM), conta que os vereadores decidiram reavaliar a proposta após se reunirem com as comunidades. "As lideranças comunitárias de Vila Velha queriam que o projeto retornasse. Eu fiz visitas às regiões de Vila Velha que serão beneficiadas, onde moradores pisam na lama há mais de 30 anos. Esse é o sonho deles", pontuou Ivan, referindo-se às obras de pavimentação.
O prefeito Max Filho afirma que a Prefeitura se mobilizará para resolver a questão rapidamente e que a documentação que faltava já foi enviada à Câmara. Ele ressalta que, caso o empréstimo seja liberado  já que precisa da aprovação não só da Câmara, mas também do Tesouro Nacional e do Senado , cerca de 30 bairros serão contemplados.
"As obras serão realizadas especialmente na Região 5 de Vila Velha, as regiões da Grande Jucu, da Grande Terra Vermelha, que têm maior carência de infraestrutura", disse Max.
O prefeito também destaca que, pela primeira vez, o município terá a oportunidade de fazer uma operação de crédito internacional, já que o dinheiro será emprestado pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados