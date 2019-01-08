Bruno Lamas não vai manter comissionados do PDT na Setades

Deputado Bruno Lamas discursa na Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales

preso por estupro, o também deputado estadual Bruno Lamas (PSB) prepara-se para assumir a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), outrora reduto pedetista. E o socialista não pretende poupar os cargos ligados ao PDT na pasta. Enquanto o PDT está às voltas com a situação do deputado estadual Luiz Durão,, o também deputado estadual Bruno Lamas (PSB) prepara-se para assumir a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), outrora reduto pedetista. E o socialista não pretende poupar os cargos ligados ao PDT na pasta.

Ao partido deve caber outra secretaria, a de Esportes, para a qual foi indicado o deputado Marcelo Santos, e é devido à ida dele para o secretariado que Durão, primeiro suplente da coligação, deve assumir o mandato. Mas isso já está sendo rediscutido entre governo e PDT, afinal, a posse de um preso, ou de um recém-saído da prisão na Assembleia, no mínimo, não pegaria bem. Marcelo já disse, por meio de nota, que "o fato (a prisão de Durão) em nada influencia o convite feito pelo governador Renato Casagrande para ocupar a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer".

O PDT não gostou nada da ida de Bruno Lamas para Setades e já temia o desterro de cerca de 20 comissionados que mantinha na pasta, segundo estimativas de um pedetista. Bruno Lamas diz que não pretende manter, salvo casos excepcionais, a antiga equipe. "O PDT fez composição no governo na secretaria de Esportes. É mais do que natural que o partido coloque em prática sua politica e ideais na secretaria de Esportes. Na Setades estou levando equipe da minha confiança, uma equipe técnica", afirma Lamas.

Ele conta que a Setades tem 21 servidores efetivos e pouco mais de 60 comissionados, no total. As subsecretarias já foram definidas. Sandra Shirley de Almeida, outra filiada ao PSB, de acordo com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Karina Angelica Santiago Uchoa Abu Ghazaleh, que seria ligada à vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB).