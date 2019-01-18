Bretas aceita denúncia e Pezão vira réu na Operação na Lava Jato

O juiz Marcelo Bretas aceitou nesta sexta-feira (18) a denúncia da Operação Boca de Lobo e tornou o ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB) réu pela primeira vez na Lava-Jato. Até então, o ex-governador só havia sido alvo de inquéritos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão no qual tinha foro privilegiado. O também ex-governador Sérgio Cabral vai responder ao processo junto com Pezão e outras 13 pessoas, entre elas o ex-secretário de Governo Affonso Monnerat. Essa é a 27ª ação contra Cabral na Lava-Jato, que já foi condenado em nove delas a penas que já chegam a quase 200 anos.
Pezão foi preso durante o exercício do mandato, em novembro do ano passado. Por conta do cargo, foi denunciado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao STJ em dezembro de 2018. Como o mandato de Pezão terminou em 1º de janeiro, o caso desceu para a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que julga os processos da Lava-Jato no RJ. Bretas, então, acolheu a denúncia e manteve todas as decisões anteriores sobre o caso, incluindo a prisão do ex-governador.