Bretas aceita denúncia e Pezão vira réu na Operação na Lava Jato

O juiz Marcelo Bretas aceitou nesta sexta-feira (18) a denúncia da Operação Boca de Lobo e tornou o ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB) réu pela primeira vez na Lava-Jato. Até então, o ex-governador só havia sido alvo de inquéritos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão no qual tinha foro privilegiado. O também ex-governador Sérgio Cabral vai responder ao processo junto com Pezão e outras 13 pessoas, entre elas o ex-secretário de Governo Affonso Monnerat. Essa é a 27ª ação contra Cabral na Lava-Jato, que já foi condenado em nove delas a penas que já chegam a quase 200 anos.