Brasil expressa condolências às famílias das vítimas no México

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste sábado (19) em que lamenta a explosão de um oleoduto da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) na cidade de Tlahueplilpan, no estado de Hidalgo, que deixou mortos e feridos.
“O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, da explosão em uma tubulação de combustível no município de Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo, no México, que deixou dezenas de mortos e feridos”, diz a nota do Itamaraty. “O governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade ao povo e ao governo mexicano”.
Até o momento, o número de mortos é de 66 pessoas e o de feridos, de 76, a maioria com queimaduras. Entre os feridos, já transferidos para diversos hospitais de Hidalgo e de outros estados, há sete adolescentes e um garoto de 12 anos.