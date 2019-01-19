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Explosão em oleoduto

Brasil expressa condolências às famílias das vítimas no México

Até o momento, o número de mortos é de 66 pessoas e o de feridos, de 76, a maioria com queimaduras

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 20:35

Publicado em 

19 jan 2019 às 20:35
Furto de combustível causou explosão que matou ao menos 66 pessoas Crédito: Pixabay
O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste sábado (19) em que lamenta a explosão de um oleoduto da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) na cidade de Tlahueplilpan, no estado de Hidalgo, que deixou mortos e feridos.
> Furto de combustível causou explosão que matou ao menos 66 pessoas
“O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, da explosão em uma tubulação de combustível no município de Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo, no México, que deixou dezenas de mortos e feridos”, diz a nota do Itamaraty. “O governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade ao povo e ao governo mexicano”.
Até o momento, o número de mortos é de 66 pessoas e o de feridos, de 76, a maioria com queimaduras. Entre os feridos, já transferidos para diversos hospitais de Hidalgo e de outros estados, há sete adolescentes e um garoto de 12 anos.
> Mais de 600 pessoas levavam gasolina na hora da explosão de oleoduto

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