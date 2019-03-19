Brasil dispensa visto de entrada para Canadá, EUA, Japão e Austrália

"Acho, basicamente, que são dois acordos que podem ser muito úteis, não são radicais, não têm radicalismo de direita. São dois assuntos que estão na pauta da diplomacia brasileira há bastante tempo. Quanto à imigração, a questão de ser unilateral chama a atenção. É algo que vai se estender para sempre ou é uma tentativa de mostrar interesse em melhorar o fluxo de ambos os lados? Chama a atenção também não se pedir nada em troca, mas pode ser uma estratégia para querer algo mais adiante. Para fazer uma coisa dessa, é preciso sempre pedir algo em troca, e hoje as pessoas que cuidam da nossa diplomacia não têm muita experiência. E com os EUA é assim: eles sempre vão pedir o máximo e te dar muito pouco. Se o Brasil não pediu nada, está cometendo um erro. Se for algo para aumentar o número de turistas e melhorar o momento de crise, acho válido, não tenho uma oposição. Mas não pode deixar entrar qualquer um, é preciso ter uma triagem. Sobre o uso da Base de Alcântara, está em pauta há muitos anos. Mas antes, os EUA reivindicavam que o Brasil não poderia ter acesso aos dados colhidos por eles na base. Se isso foi superado, não vejo porquê não fazer. Não usar essa base seria perder um trunfo, espero que estejam fazendo as coisas dentro do que é razoável. Tanto a liberação do visto quando o uso da base, não sou contra se você tem objetivos específicos e se não for permanente. Ambos podem ser muito positivos, não são exclusivos nem radicais."