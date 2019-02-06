Bolsonaro volta a caminhar e a trabalhar em despachos

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter

Em mensagem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conseguiu caminhar nesta quarta-feira (06), atividade que havia sido suspensa desde o último domingo (03) pelos médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. Apesar de não ter compromissos na agenda oficial, o presidente trabalhou, fazendo despachos.

“Cada dia melhor! Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução. Continuamos daqui do hospital despachando, como mostrado na foto ontem, e utilizando as redes sociais como divulgação de informações de nosso time”, escreveu Bolsonaro.

Segundo o último boletim médico, de ontem à noite, os exames laboratoriais mostraram boa evolução. Bolsonaro entra hoje no décimo primeiro dia de internação, apresenta aumento da movimentação intestinal que possibilitou a ingestão de líquidos, em associação à nutrição parenteral. O organismo do presidente teve boa evolução após a ingestão de água.