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São Paulo

Bolsonaro volta a caminhar e a trabalhar em despachos

Presidente permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein e, por ordem médica, as visitas permanecem restritas

Publicado em 

06 fev 2019 às 16:49

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 16:49

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
Em mensagem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conseguiu caminhar nesta quarta-feira (06), atividade que havia sido suspensa desde o último domingo (03) pelos médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. Apesar de não ter compromissos na agenda oficial, o presidente trabalhou, fazendo despachos.
“Cada dia melhor! Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução. Continuamos daqui do hospital despachando, como mostrado na foto ontem, e utilizando as redes sociais como divulgação de informações de nosso time”, escreveu Bolsonaro.
Segundo o último boletim médico, de ontem à noite, os exames laboratoriais mostraram boa evolução. Bolsonaro entra hoje no décimo primeiro dia de internação, apresenta aumento da movimentação intestinal que possibilitou a ingestão de líquidos, em associação à nutrição parenteral. O organismo do presidente teve boa evolução após a ingestão de água.
Não há previsão de alta, o que só deve ocorrer após o tratamento de sete dias com antibióticos. Ele permanece internado na unidade semi-intensiva e, por ordem médica, as visitas permanecem restritas.

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