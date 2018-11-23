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Pré-operatórios

Bolsonaro viaja a São Paulo para fazer exames antes de nova cirurgia

Presidente eleito vai retirar bolsa de colostomia em dezembro; é o terceiro procedimento cirúrgico desde atentado durante a campanha eleitoral

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 12:35

Publicado em 

23 nov 2018 às 12:35
O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro viajou de Brasília para São Paulo nesta sexta, 23, para a realização de exames pré-operatórios no Hospital Albert Einstein. Ele será operado em dezembro para retirar bolsa de colostomia. Será o terceiro procedimento cirúrgico ao qual Bolsonaro será sebmetido desde que foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral.
Ainda nesta sexta-feira, a previsão é que Bolsonaro retorne com a esposa, Michelle, para a casa deles, no Rio de Janeiro. O presidente eleito chegou à capital federal na terça-feira e realizou reuniões com ministros, parlamentares, embaixadores e militares nos últimos dias. Na quinta, 22, foi ao casamento de um de seus principais aliados, o ministro extraordinário da transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

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