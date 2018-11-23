Bolsonaro viaja a São Paulo para fazer exames antes de nova cirurgia

O presidente eleito Jair Bolsonaro viajou de Brasília para São Paulo nesta sexta, 23, para a realização de exames pré-operatórios no Hospital Albert Einstein. Ele será operado em dezembro para retirar bolsa de colostomia. Será o terceiro procedimento cirúrgico ao qual Bolsonaro será sebmetido desde que foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral.

Ainda nesta sexta-feira, a previsão é que Bolsonaro retorne com a esposa, Michelle, para a casa deles, no Rio de Janeiro. O presidente eleito chegou à capital federal na terça-feira e realizou reuniões com ministros, parlamentares, embaixadores e militares nos últimos dias. Na quinta, 22, foi ao casamento de um de seus principais aliados, o ministro extraordinário da transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.