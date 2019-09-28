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Decisão

Bolsonaro se reúne com advogado de Flávio no caso Queiroz

O defensor chegou ao Palácio da Alvorada por volta das 16h30, mas não foi a primeira vez que o presidente e o advogado se reuniram

Publicado em 

28 set 2019 às 15:32

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 15:32

Crédito: Isac Nóbrega/PR
Fora da agenda, o presidente Jair Bolsonaro recebeu, neste sábado, 28, o advogado Frederick Wassef, que defende o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) no caso envolvendo as movimentações financeiras identificadas pelo Coaf. O defensor chegou ao Palácio da Alvorada por volta das 16h30. O Planalto ainda não informou o motivo da agenda. O presidente passa o dia na residência oficial.
Wassef já havia se reunido com Bolsonaro no sábado anterior, 21. No último dia 20, a defesa do filho de Jair Bolsonaro entrou no Supremo Tributal Federal (STF) contra decisões da Justiça do Rio no âmbito das investigações do caso Queiroz, que miram suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio na época em que exercia mandato na Assembleia Legislativa do Rio.
O pedido corre em segredo de justiça e o caso está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que ficou com a relatoria da reclamação.

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