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Cerimônia do Palácio

Bolsonaro repete campanha e diz que 'bandeira do Brasil jamais será vermelha'

Ao lado do vice, Hamilton Mourão, ele exibiu uma bandeira do Brasil e falou "nossa bandeira jamais será vermelha"

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:11

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:11
Michel Temer passa a Faixa Presidencial ao novo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Crédito: Agência Brasil/Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) encerrou o discurso ao tomar posse com um do chavões de sua campanha e de seus apoiadores. Ao lado do vice, Hamilton Mourão, ele exibiu uma bandeira do Brasil e falou "nossa bandeira jamais será vermelha".
Ele disse que pode até "derramar sangue, se necessário for", para que a bandeira brasileira "continue verde e amarela".
A declaração foi dada no segundo discurso do dia do presidente, já empossado, no Palácio do Planalto. Na mesma fala, ele condenou o que chamou de "ideologias nefastas".
"A partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu", disse Bolsonaro.
Bolsonaro ainda frisou que foi eleito com a "campanha mais barata da história".
Em seguida, foi interrompido pela multidão na Esplanada dos Ministérios, aos gritos de "mito". O novo presidente exibiu uma bandeira do Brasil. E falou novamente contra "ideologias nefastas".
"Convoco a todos a iniciar um movimento nesse sentido para restabelecer valores éticos e morais no nosso país".

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