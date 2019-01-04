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Reuniões

Bolsonaro quer fazer reuniões frequentes com equipe de ministros

O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que é o momento para troca de informações e conhecimentos

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 21:33

Publicado em 

03 jan 2019 às 21:33
O presidente Jair Bolsonaro empossa o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, durante cerimônia de nomeação dos ministros de Estado, no Palácio do Planalto. Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou nesta quinta-feira (3) que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer reuniões frequentes com a equipe ministerial. Segundo ele, haverá uma “periodicidade razoável”. De acordo com o general, é o momento para troca de informações e conhecimentos.
> Bolsonaro: "Não haverá abandono de qualquer indivíduo"
“Estamos começando um governo, é importante que os ministros se conheçam mais. O presidente sempre frisa que somos uma equipe. Precisamos nos conhecer, trocar ideias com sinceridade em busca do que é melhor para o país.”
NOVO ESCRITÓRIO
Heleno disse ainda que a Presidência da República terá um escritório no Rio de Janeiro e fechará o que existe em São Paulo. Segundo ele, a abertura do escritóruio é natural, lembrando que o ex-presidente Michel Temer mantinha um gabinete em São Paulo, onde tem casa e para onde retornou ao transmitir o poder para Bolsonaro.
“Isso sempre acontece no local onde o presidente costuma passar os fins de semana. No caso, vai haver um [escritório] no Rio de Janeiro. A estrutura é a mesma que tivemos nos outros lugares. Mais ou menos a mesma coisa [que funcionava em São Paulo], não tem muito que inventar não”.
GURU
Bem-humorado, Heleno brincou com um repórter que perguntou se havia algo de concreto em maletas encontradas pela segurança durante a cerimônia de posse. “Concreto não. É muito pesado”, disse sorrindo.
Pouco depois, um jornalista quis saber a opinião de general sobre o título de “guru” que recebeu dos ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência da República). Nesta quarta-feira (2), durante a transmissão de posse de ministros no Palácio do Planalto, Onyx afirmou que Heleno é um “guru” do novo governo. O general recusou a alcunha. “Apaga esse negócio de guru”, disse.

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