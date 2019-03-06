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Conteúdo impróprio

Bolsonaro publica vídeo obsceno e o liga ao carnaval

Na postagem, na noite desta terça-feira (5), presidente diz que 'temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades'; internautas afirmaram ter denunciado o post ao Twitter por conteúdo impróprio

Publicado em 06 de Março de 2019 às 11:39

Publicado em 

06 mar 2019 às 11:39
Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter um vídeo com cenas obscenas que teriam ocorrido durante a passagem de um bloco de carnaval, que ele mesmo considerou não se sentir “confortável em mostrar.”
Na postagem, na noite desta terça-feira (5), Bolsonaro diz que “temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades”. E criticou: “É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”. O presidente também pediu que seus seguidores comentassem e tirassem suas próprias conclusões sobre o vídeo.
A publicação foi alvo de críticas de internautas, que disseram ter denunciado o post ao Twitter por desrespeitar as regras da rede social por conteúdo impróprio.
Mais cedo, Bolsonaro também publicou um vídeo em que um cantor rebate críticas feitas por Daniela Mercury e Caetano Veloso na música Proibido o Carnaval. Também pelo Twitter, a cantora rebateu. “Se assim desejar, irei com minha esposa, que é também minha empresária, até Brasília para conversar com o senhor sobre o assunto.”

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