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Dia da Mulher

Bolsonaro promete ações para 'joias raras' terem mais representatividade

'Qualquer celebração deve vir acompanhada de propostas e que respeitemos o feeling da mulher', escreveu o presidente

Publicado em 

08 mar 2019 às 16:10

Publicado em 08 de Março de 2019 às 16:10

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou uma mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher nesta sexta, 8. Ele prometeu ações para aumentar a representatividade da mulher no País. Ele publicou um vídeo em que a ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos cita dados sobre violência contra mulheres.
"Qualquer celebração deve vir acompanhada de propostas e que respeitemos o feeling da mulher", escreveu o presidente. "Infelizmente não depende só de mim para que muitas das pautas já conhecidas avancem. De tudo faremos que estas jóias raras ao fim dos próximos 4 anos possam se sentir mais representadas."
"A mulher não sofre violência só dentro de casa, sofre no ônibus, no metrô", diz Damares no vídeo da entrevista à NBR. "O que vemos no Brasil é um desrespeito. Vamos reforçar a rede de proteção à mulher e o ministério vem com esta ideia."
O vídeo editado também destaca falas de Damares sober o ensino domiciliar, tema que está entre as prioridades da pasta para o 100 primeiros dias de governo.
"Quando falamos do ensino domiciliar, estamos trabalhando uma necessidade de muitas famílias do Brasil. O projeto tem um parecer favorável no Congresso. Nosso ministério apresenta cmo proposta uma MP para regulamentar o ensino regulamentar porque quando ela entra, ela já dá guarita às famílias que já fazem o ensino domiciliar."
 

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