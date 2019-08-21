Bolsonaro pede apoio a setor empresarial por reeleição de Macri

'Bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder', diz Bolsonaro sobre Argentina Crédito: Reprodução | Instagram

Alberto Fernández, o presidente Com críticas ao candidato oposicionista, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (21) que ainda acredita em uma recuperação do atual presidente, Maurício Macri , e pediu ajuda ao setor empresarial.

União Europeia. Na abertura do Congresso Aço Brasil, ele fez um apelo para que o empresariado brasileiro não permita que a "velha esquerda" retorne ao poder na Argentina e lembrou que Fernández defende mudanças no acordo entre Mercosul

"Eu acredito que pode ser revertida essa questão na Argentina. E todos os senhores aqui, que puderem colaborar, eu peço que colaborem neste assunto. Não estamos apoiando o Macri. Só queremos que aquela velha esquerda não volte ao poder. E, se o caminho for apoiar o Macri, que seja o apoio ao Macri", ressaltou.

Bolsonaro voltou a dizer que, caso a chapa oposicionista vença a eleição presidencial, a Argentina pode se tornar uma

e o

pode passar a receber refugiados argentinos na fronteira com o

Rio Grande do Sul

. "Eu quero argentino no país como turista e não como refugiado", disse.

No final de semana, Fernández disse que, caso seja eleito, buscará estabilizar a relação da Argentina com o Brasil e disse que não pensa em fechar a economia argentina para o país vizinho.

"Para mim, o Mercosul é uma questão central, e o Brasil é nosso principal parceiro econômico e vai seguir sendo. Se Bolsonaro pensa que vou fechar a economia e que, por isso, o Brasil terá de ir embora do Mercosul, que fique tranquilo. Não penso fazer isso. É uma discussão tonta", disse.

Na tentativa de melhorar os percentuais de popularidade, Macri trocou o ministro da Fazenda, que se comprometeu a estabilizar a moeda e cumprir a meta fiscal acordada com o FMI (Fundo Monetário Internacional)

A Argentina teve uma semana de forte queda da moeda e dos títulos depois do resultado negativo de Macri nas primárias, o que colocou em risco a reeleição.

A votação, considerada como teste para a eleição de outubro, confirmou como franco favorito o peronista Fernández, da oposição de centro-esquerda.

A chapa, que tem a ex-mandatária Cristina Kirchner como vice, venceu com vantagem de 15 pontos as primárias presidenciais no domingo (11). A eleição ocorre em 27 de outubro.

Caso os números se repitam no pleito de fato, Fernández seria eleito em primeiro turno - para isso, ele precisa ter mais de 45% dos votos ou mais de 40% e no mínimo 10 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado.