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Presidente Internado

Bolsonaro passará por avaliação pre-operatória, diz boletim médico

O presidente deu entrada no Hospital Albert Einstein às 10h33 deste domingo (27)

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 16:57

Publicado em 

27 jan 2019 às 16:57
Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital Albert Einstein às 10h33 deste domingo (27) Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro passará nas próximas horas por exames e avaliação pré-operatória realizada por uma equipe multidisciplinar, de acordo com o boletim médico do Hospital Albert Einstein.
Segundo o documento, assinado pelo médico cirurgião Dr. Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Dr. Leandro Echenique e pelo Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Miguel Cendoroglo, Bolsonaro deu entrada no hospital às 10h33 deste domingo (27).
O porta-voz do Planalto, Otávio Santana de Rêgo Barros, fará um pronunciamento por volta das 17 horas deste domingo, 27, sobre os procedimentos envolvendo a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro. Ele será submetido a uma cirurgia para retirada de bolsa de colostomia e reconstituição intestinal. O procedimento é considerado simples e de baixo risco por especialistas, devendo durar cerca de quatro horas.
Até segunda ordem, a expectativa de assessores do Palácio do Planalto é de que o presidente fique na capital paulista por 10 dias. Neste período, será montada uma estrutura similar a um gabinete no Einstein. A ideia é que tanto o presidente quanto os ministros e assessores que forem visitá-lo consigam despachar normalmente. Há a expectativa que os ministros fiquem hospedados no Novotel do Morumbi, a três quilômetros do hospital.
Barros acompanha o político, que foi internado nesta manhã no hospital Albert Einstein, na capital paulista. A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Eduardo também acompanham o presidente da República, além de assessores e seguranças.

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