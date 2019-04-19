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Semana Santa

Bolsonaro passará feriado em hotel com praia e suíte usada por Lula

O local recebe um forte esquema de segurança, com o envolvimento de Marinha, Polícia Rodoviária, Bombeiros e Polícia Militar

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 21:38

Publicado em 

18 abr 2019 às 21:38
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ficará hospedado nos próximos quatro dias no Hotel de Trânsito da sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Bolsonaro chegou ao local nesta quinta-feira (18), às 13h35. Pela manhã, ele participou de uma homenagem ao Exército na capital paulista.
O hotel é conhecido por ter recebido por seis vezes o ex-presidente Lula e a esposa Marisa Letícia. Um dos principais atrativos é o fato contar com uma praia privada, a de Monduba, protegida por estar dentro de uma área militar e de acesso apenas pela frente do Forte. A frequência do antigo presidente fez com que, na época, fosse construída uma suíte específica para receber autoridades.
A hospedaria tem diversas outras suítes, campo de futebol, piscina, banheira de hidromassagem e vista ao mar do quarto. Há, dentro do complexo, moradias de oficiais do Exército e uma espécie de clube. O local recebe desde antes da chegada do presidente um forte esquema de segurança, com o envolvimento de Marinha, Polícia Rodoviária, Bombeiros e Polícia Militar.
Além disso, a Aeronáutica e a Marinha restringiram os espaços aéreo e marítimo no entorno do forte. O esquema é coordenado pelo Exército e pela Polícia Federal. Há, ainda, a presença de alguns poucos moradores, que aguardam desde a manhã por uma eventual saída de Bolsonaro pela entrada principal.
O Forte dos Andradas, forma como foi rebatizado o local em homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da Independência, foi a última fortificação a ser construída no país, em 1942. Inicialmente, o lugar levava o nome de Forte do Monduba, por estar ao pé do morro que leva o mesmo nome.
Parte dele foi escavado em área de preservação ambiental permanente e abre para visitação ao público somente com agendamento prévio. Para hospedagem, o lugar também recebe civis, além de militares. As solicitações precisam ocorrer, pelo menos, com um mês para a data pretendida.

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