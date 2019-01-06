Bolsonaro lamenta no Twitter assassinato de PM no Rio

O presidente Jair bolsonaro em entrevista ao SBT Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro lamentou hoje em sua conta no Twitter o assassinato do policial militar Daniel Henrique Mariotti, morto na noite deste sábado, 5, no Rio. Ele foi baleado na cabeça quando tentou impedir um assalto na Linha Amarela. Bolsonaro enviou seu pesar à família do PM.

"A caça aos agentes de segurança e o massacre dos cidadãos de bem sempre foram tratados como números", escreveu o presidente. Ele afirmou que a lei deve propiciar 'garantias para que o bem vença o mal'.

Desde as primeiras horas deste domingo (6), policiais entraram em pelo menos seis comunidades da zona norte, com apoio de helicóptero e de carro blindado, em meio a rajadas de tiros. Foram deflagradas operações nas favelas do Arará, Mandela, Manguinhos, Morar Carioca, Bandeira 2 e CCPL.