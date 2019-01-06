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Violência

Bolsonaro lamenta no Twitter assassinato de PM no Rio

Presidente afirmou que a lei deve propiciar 'garantias para que o bem vença o mal'

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 14:06

Publicado em 

06 jan 2019 às 14:06
O presidente Jair bolsonaro em entrevista ao SBT Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro lamentou hoje em sua conta no Twitter o assassinato do policial militar Daniel Henrique Mariotti, morto na noite deste sábado, 5, no Rio. Ele foi baleado na cabeça quando tentou impedir um assalto na Linha Amarela. Bolsonaro enviou seu pesar à família do PM.
"A caça aos agentes de segurança e o massacre dos cidadãos de bem sempre foram tratados como números", escreveu o presidente. Ele afirmou que a lei deve propiciar 'garantias para que o bem vença o mal'.
Desde as primeiras horas deste domingo (6), policiais entraram em pelo menos seis comunidades da zona norte, com apoio de helicóptero e de carro blindado, em meio a rajadas de tiros. Foram deflagradas operações nas favelas do Arará, Mandela, Manguinhos, Morar Carioca, Bandeira 2 e CCPL.
"O Rio de Janeiro acaba de perder mais um herói nesta guerra contra os terroristas nas ruas do nosso Estado. Quero manifestar meu mais profundo pesar pelo assassinato do soldado PM Mariotti e minhas condolências à família. Que Deus o abençoe e o receba. Como governador, a morte de um policial é como perder um filho. Vamos investigar este caso com todo o rigor e não vamos parar o combate ao crime até devolvermos a paz ao Estado", disse Witzel.

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