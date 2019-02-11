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Solidariedade

Bolsonaro lamenta morte de Boechat no Twitter

O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira (11), em São Paulo

Publicado em 

11 fev 2019 às 16:33

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:33

O jornalista Ricardo Boechat Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat em um acidente de helicóptero na tarde desta segunda-feira (11). Por meio do Twitter, Bolsonaro escreveu: “É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos!”.
Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira em um dos acessos da Rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave também morreu carbonizado. O motorista de um caminhão atingido no acidente foi resgatado pelo serviço da concessionária que administra a via. O fogo no local foi controlado.
> Jornalista Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero em São Paulo

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