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São Paulo

Bolsonaro já apresenta início dos movimentos intestinais, diz boletim

O presidente segue em jejum oral, com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações

Publicado em 

01 fev 2019 às 19:30

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 19:30

Boletim médico confirma que Bolsonaro está clinicamente estável e consciente Crédito: Reprodução/Twitter
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais, segundo boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein. Este é o quarto dia após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, realizada na última segunda-feira (28).
O presidente segue em jejum oral, com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações.
O tratamento pós operatório inclui fisioterapia respiratória e períodos de caminhada fora do quarto. O presidente realiza ainda fisioterapia motora para reativação das funções intestinais. Por ordem médica, o paciente segue com visitas restritas.
> STF deve barrar pedido de Flávio Bolsonaro

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