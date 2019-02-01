Bolsonaro já apresenta início dos movimentos intestinais, diz boletim

Boletim médico confirma que Bolsonaro está clinicamente estável e consciente Crédito: Reprodução/Twitter

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais, segundo boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein. Este é o quarto dia após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, realizada na última segunda-feira (28).

O presidente segue em jejum oral, com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações.