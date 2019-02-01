Bolsonaro já apresenta início dos movimentos intestinais, diz boletim

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais, segundo boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein. Este é o quarto dia após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, realizada na última segunda-feira (28).
O presidente segue em jejum oral, com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações.
O tratamento pós operatório inclui fisioterapia respiratória e períodos de caminhada fora do quarto. O presidente realiza ainda fisioterapia motora para reativação das funções intestinais. Por ordem médica, o paciente segue com visitas restritas.