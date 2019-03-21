Bolsonaro: filhos do Bolsa Família tem menor desenvolvimento intelectual

Jair Bolsonaro participa de live ao lado do filho Eduardo nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro

"Um dado inacreditável: nosso ministro da Cidadania fez um levantamento de 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de zero a três anos. Essa garotada foi acompanhada por um tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, filhos de Bolsa Família, equivalia a 1/3 da média mundial", diz Bolsonaro.

Para ele, "é difícil" que essas crianças tenham uma boa formação se tornem um bom profissional. "Realmente, fica até difícil até com boas escolas fazer com que essa garotada, que começa errado lá atrás, tenha capacidade de fazer uma boa escola, uma boa universidade e ser um bom profissional lá na frente. São os problemas, as heranças que temos por aí e temos que começar a mudar."

No trecho da transmissão, o presidente falava sobre educação. Defende escolas militares e cita o trecho da Bíblia que costuma utilizar em seus discursos, João 8:32: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".

"É isso que temos que incutir na cabeça da garotada. A verdade, o amor à Pátria. Dizer que ele só vai ser feliz lá na frente na parte econômica se ralar, se estudar agora. Não fica esperando do Estado. Leve-se em conta a meritocracia."