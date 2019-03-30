Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Palestra para homens

Bolsonaro encerra semana de crise política com conferência religiosa

Sem informar previamente à imprensa, ele compareceu ao evento religioso "Escola de Hombridade", promovido na capital federal pela Comunidade das Nações

Publicado em 

29 mar 2019 às 21:17

Publicado em 29 de Março de 2019 às 21:17

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de ir ao cinema e à churrascaria, em compromissos fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro encerrou uma semana marcada por uma crise política participando de uma conferência evangélica.
Sem informar previamente à imprensa, ele compareceu ao evento religioso "Escola de Hombridade", promovido na capital federal pela Comunidade das Nações.
Segundo a organização do encontro, trata-se de uma palestra apenas para homens, que recebem orientações e conselhos de como um cristão deve atuar nos ambientes profissional e familiar.
O presidente chegou ao local às 17h22, horário considerado ainda dentro do expediente normal da Presidência da República. A sua última agenda pública foi às 13h30 e ele deixou o Palácio do Planalto às 15h36.
Segundo integrantes da comunidade evangélica, ele foi convidado pelo pastor Cláudio Duarte, de quem é amigo. A estimativa é de que o evento reúne entre 500 e 600 homens.
Os veículos de imprensa não foram autorizados a acompanhar o evento. Segundo assessor de imprensa da comunidade religiosa, foi um pedido da Presidência da República.
O presidente começou a semana, na qual trocou provocações com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com uma escapada ao cinema, onde assistiu a um filme religioso. Ele chegou por volta das 9h e permaneceu até as 11h, horário também de expediente normal.
Na noite de quinta-feira (28), após o término da agenda oficial, ele foi a uma churrascaria para o aniversário do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), onde disse esperar que a proposta da reforma previdenciária seja aprovada.
As críticas públicas protagonizadas por Bolsonaro e Maia criaram embaraços para a tramitação da proposta e foram vistas com cautela pelo mercado financeiro, para o qual uma crise política não favorece sua aprovação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política religião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados