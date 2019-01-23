Bolsonaro e Guedes apontam Doria como possível presidente no futuro

Em Davos, Bolsonaro e Guedes apresentam João Doria como possível presidente do Brasil no futuro Crédito: Reprodução

Doria foi citado quatro vezes durante o evento e se sentiu muito prestigiado, conforme apurou o Estadão/Broadcast. Ele já declarou várias vezes que apoiará o atual governo no processo de aprovação da reforma da Previdência no Congresso.

O governador também é um aliado no "combate à ideologia" que, segundo ele e Bolsonaro, existia nos governos petistas.

Estavam presentes, do Brasil, empresários e executivos de peso, como o das empresas Vale, Embraer e Itaú Unibanco. Dentre os internacionais, estavam a presidente executiva do Grupo Santander, Ana Botín, e representantes de instituições multilaterais.

João Doria foi para Davos para apresentar o plano de privatização e investimentos de São Paulo para os investidores internacionais e se encontrou com Guedes, que está hospedado no mesmo hotel.