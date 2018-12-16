Bolsonaro diz que pena de morte não fará parte de seu governo

Presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), escreveu neste domingo, 16, em sua conta no Twitter que o assunto pena de morte não fez parte de sua campanha. "Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha. Assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus (sic) propositais diários."

A afirmação é uma resposta à reportagem publicada neste domingo pelo O Globo. Na manchete, o jornal informa que Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PSL-SP), defendeu a possibilidade de pena de morte para traficantes de drogas e autores de crimes hediondos.

O deputado deseja implementar um sistema parecido ao da Indonésia, onde esteve em 2017 em visita a presídios onde dois brasileiros foram executados por tráfico de drogas.