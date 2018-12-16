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Política

Bolsonaro diz que pena de morte não fará parte de seu governo

'Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha', disse o presidente eleito no Twitter

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 18:39
Presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), escreveu neste domingo, 16, em sua conta no Twitter que o assunto pena de morte não fez parte de sua campanha. "Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha. Assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus (sic) propositais diários."
A afirmação é uma resposta à reportagem publicada neste domingo pelo O Globo. Na manchete, o jornal informa que Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PSL-SP), defendeu a possibilidade de pena de morte para traficantes de drogas e autores de crimes hediondos.
O deputado deseja implementar um sistema parecido ao da Indonésia, onde esteve em 2017 em visita a presídios onde dois brasileiros foram executados por tráfico de drogas.
Filho mais atuante de Bolsonaro, o deputado reconhece, na entrevista ao jornal, que é uma cláusula pétrea da Constituição, porém argumenta que existem exceções. "Uma é para o desertor em caso de guerra. Por que não colocar outra exceção para crimes hediondos?", questiona.

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