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Brasília

Bolsonaro diz que não toma decisões sozinho: "Ouço qualquer ministro"

Presidente defendeu o trabalho de Damares que, de acordo com ele, 'podem achar que é uma ministra com importância não muito grande'; declaração tem recebido críticas nas redes

Publicado em 22 de Março de 2019 às 18:44

Publicado em 

22 mar 2019 às 18:44
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na transmissão ao vivo da última quinta (21) que não toma decisões de governo sozinho e que sempre procura ouvir os ministros de cada área. Ele destacou que ouve "até a Damares (Alves)" e defendeu o trabalho da titular da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos que, de acordo com ele, "podem achar que é uma ministra com importância não muito grande".
A sequência de declarações tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Usuários questionam o grau de importância que o presidente atribui a Damares, uma das duas únicas mulheres do Ministério. A outra é Tereza Cristina, da Agricultura.
"Qualquer decisão minha, eu ouço qualquer ministro da área. Não tomo sozinho, até porque eu posso errar. Tem que ter responsabilidade, é obvio. Até a Damares, por exemplo, que podem achar que é uma ministra com importância não muito grande, mas tem importância", disse Bolsonaro, direto de Santiago, no Chile. A transmissão tem áudio com qualidade precária.
"A Damares é uma ministra que trata da questão da família, direitos humanos, eu converso muito com ela. Está fazendo um trabalho excepcional no ministério. Com o Wagner Rosário (Transparência), a mesma coisa. (Também) com o ministro da Infraestrutura, com o ministro da Defesa. Nosso trabalho é esse. Conversar e chegar à conclusão do que pode ser feito. Tudo que esse governo poderá fazer será feito."
 
O comentário foi feito aos 30:02 no vídeo abaixo.
> Bolsonaro: "Sem reforma da Previdência, Brasil vai parar até 2022"

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