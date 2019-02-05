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São Paulo

Bolsonaro diz que está em "plena evolução" e "feliz"

Nesta terça-feira (05), o presidente completa 11 dias de internação após a cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal

Publicado em 

05 fev 2019 às 16:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 16:40

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro disse que está em “plena evolução” e “feliz” em compartilhar este sentimento com todos. Em mensagem, postada no Twitter, o presidente desejou um “excelente” dia para todos. Nesta terça-feira (05), ele completa 11 dias de internação após a cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal.
“Há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa. Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos! Um dia de cada vez! Uma excelente terça-feira a todos”, disse.
O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, informou que Bolsonaro foi submetido a tratamento com antibióticos após apresentar elevação da temperatura - 37,3 °C - e alteração de alguns exames laboratoriais, o que pode indicar processo infeccioso.
Prevista para esta semana, a alta médica foi adiada em sete dias. Exames de imagem mostraram uma "coleção líquida" ao lado do intestino na região da antiga colostomia, segundo o último boletim médico.
O presidente está internado em unidade de cuidados semi-intensivos. Ele permanece em jejum oral, com sonda nasogástrica e nutrição parenteral (endovenosa) exclusiva.

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