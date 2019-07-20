Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido

O presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta Twitter na tarde deste sábado (20) para criticar o Partido dos Trabalhadores (PT). "Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar. Não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados. Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados", escreveu o presidente.